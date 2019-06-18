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РИА Новости

При обеспечении безопасности надо учесть все точки зрения, заявил Патрушев

08:10
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
УФА, 18 июн - РИА Новости. Точку зрения каждого государства надо учитывать при решении задач по обеспечению безопасности в мире, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он выступил во вторник в Уфе на открытии юбилейной Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ходе форума, проходящего под эгидой российского Совбеза, планируется обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует скоординированных усилий всего международного сообщества.
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"В рамках форума, который постоянно совершенствует формы и методы своей работы, представители международного сообщества получают дополнительные возможности для обмена мнениями по проблемам международной безопасности на высоком политическом уровне", - сказал Патрушев.
"Представитель каждой страны высказывает свое мнение, которое другие могут не разделять, однако эти оценки важно знать и учитывать в работе. Несмотря на то, что, конечно, по всем вопросам прийти к общему знаменателю не всегда удается, важно стремиться общими усилиями сделать мир безопаснее, а для этого находить компромиссные решения", - отметил секретарь Совбеза РФ.
Подобные многосторонние встречи проводятся ежегодно по инициативе Совета безопасности РФ в одном из городов России. Предыдущие встречи прошли Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном, Тверской области и дважды в Сочи. В прошлом году на конференции в Сочи присутствовали три делегации от разных подразделений Организации Объединенных Наций, представители из 118 стран мира.
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