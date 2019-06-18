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РИА Новости

Поставки Бе-200 американской компании начнутся в 2020-2021 годах

08:07
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС "Альтаир"
Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС Альтаир
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС "Альтаир". Архивное фото
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 18 июн - РИА Новости. Поставки российского самолета-амфибии Бе-200 американской компании начнутся в 2020-2021 годах, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона в Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.
В июне прошлого года американская компания Seaplane Global Air Services и российский Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева (ТАНТК им. Г.М. Бериева) согласовали проект контракта на поставку 10 самолетов-амфибий Бе-200ЧС.
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"Мы договорились, у нас подписаны документы, 15 месяцев с момента начала финансирования (имеется в виду срок начала поставок - ред.). Я думаю, что финансирование - в сентябре месяце", - сказал Грудинин.
Он добавил, что никаких проблем с инженерной и кадровой точки зрения нет.
"Никаких проблем нет. Завод полностью укомплектован инженерными, конструкторскими, технологическими кадрами", - отметил он.
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.
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