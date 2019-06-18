Ремоторизацию Бе-200 на российско-французские двигатели отложили

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 18 июн - РИА Новости/Прайм. Ремоторизацию отечественного самолета-амфибии Бе-200 с украинских на российско-французские двигатели отложили, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.
В июне генпрокуратура не позволила Минпромторгу заменить у российского самолета-амфибии Бе-200 двигатели украинского производства на моторы с комплектующими из стран НАТО.
17 апреля, 12:03В самолетах Бе-200 будут использовать российские двигатели
"SaM146 сейчас программу немножко отложили. Сейчас мы поставляем с двигателями 436 (украинский Д-436ТП - ред.)", - сказал Грудинин.
"Мы работаем с ОДК в этом направлении (по отказу от украинских двигателей - ред.), работа продолжается", - добавил он.
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. В настоящий момент на Бе-200 установлен двигатель Д-436ТП производства украинского АО "Мотор Сич". ОДК в сентябре прошлого года сообщала о планах к концу 2020 года завершить ремоторизацию самолета, установив на него российско-французские SaM146 производства НПО "Сатурн".