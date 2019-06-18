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РИА Новости

Около 10% от всех браков в Москве за 2018 год были заключены с иностранцами

07:57
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСвадебные платья
Свадебные платья
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Свадебные платья. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Около 10% от общего количества браков, заключенных в Москве в прошлом году, были зарегистрированы между москвичами и иностранцами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В прошлом году между москвичами и иностранцами было заключено около 10% от общего числа зарегистрированных в городе браков", - приводятся слова начальника управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой.
По ее словам, в связи с большим количеством москвичей, желающих связать свою судьбу с иностранными гражданами, в этом году в столице открываются еще три ЗАГСа, предоставляющих соответствующую услугу. Теперь зарегистрироваться брак с иностранцем можно будет в Мещанском, Медведковсом и Гагаринском отделах ЗАГС.
Ранее востребованная у жителей Москвы государственная услуга была доступна только в двух загсах: во Дворце бракосочетания № 4 и в Шипиловском отделе ЗАГС.
"Чтобы подать заявление о регистрации брака, иностранный гражданин должен представить в отдел ЗАГС документ, удостоверяющий личность, документ о прекращении предыдущего брака (если он ранее в нем состоял), а также справку о семейном положении, выданную компетентным органом иностранного государства, гражданином которого он является", - говорится в сообщении.
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