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РИА Новости

В Москве во вторник ожидается теплая погода с кратковременными дождями

07:53
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде кафе на улице Малая Дмитровка в Москве
Посетители на летней веранде кафе на улице Малая Дмитровка в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в Москве во вторник, воздух в столице днем прогреется до 28 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, 26-28 в центре столицы, 24-29 в Подмосковье ", - сказал Леус.
По его словам, кратковременные дожди начнутся после полудня, большого количества осадков не ожидается, в Москве может выпасть от 3 до 5 миллиметров.
Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный, не сильный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление останется около нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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