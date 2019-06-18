В Москве во вторник ожидается теплая погода с кратковременными дождями

Посетители на летней веранде кафе на улице Малая Дмитровка в Москве

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в Москве во вторник, воздух в столице днем прогреется до 28 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в Москве во вторник, воздух в столице днем прогреется до 28 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, 26-28 в центре столицы, 24-29 в Подмосковье ", - сказал Леус.

По его словам, кратковременные дожди начнутся после полудня, большого количества осадков не ожидается, в Москве может выпасть от 3 до 5 миллиметров.

Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный, не сильный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.