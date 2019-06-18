Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

"Пятнадцать человек лететь отказались. Произошла задержка вылета на 1 час 20 минут из-за того, что их надо было снять с рейса и вернуть багаж. В 23.47 (19.47 мск) борт вылетел в пункт назначения и в настоящее время уже прибыл на место. В настоящее время выясняются все обстоятельства. По данному факту проводится проверка", - сказала Горбунова.