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РИА Новости

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

07:31
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© Фото : AZUR airСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air
© Фото : AZUR air
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 июн — РИА Новости. Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
По ее словам, вылет чартера авиакомпании AZUR air из Толмачево в Утапао должен был состояться в понедельник в 22.00 (18.00 мск). На борту Boeing-752 находились 237 пассажиров. Перед стартом во время работы двигателей, предположительно, система показала сбой в работе, и часть пассажиров отказалась лететь данным бортом.
"Пятнадцать человек лететь отказались. Произошла задержка вылета на 1 час 20 минут из-за того, что их надо было снять с рейса и вернуть багаж. В 23.47 (19.47 мск) борт вылетел в пункт назначения и в настоящее время уже прибыл на место. В настоящее время выясняются все обстоятельства. По данному факту проводится проверка", - сказала Горбунова.
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ПаттайяНовосибирскПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, как пассажиры догадались о неполадке? Может, было слишком ярко и громко?
18 июня, 07:34
Руслан Тлеуж
2211004
Рулеткка. Я вообще считаю, что покупая билет на самолёт, пассажир вправе знать на чём он летит (всю родословную лайнера) и кто экипаж. а о пилоте должна быть полнейшая информация. В пределах разумного конечно.
18 июня, 08:59
nnicolay.n1kitin
1800004
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