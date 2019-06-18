В Кузбассе суд взыскал с женщины незаконно полученный материнский капитал

КЕМЕРОВО, 18 июн – РИА Новости. Суд в Кузбассе взыскал с женщины незаконно полученный материнский капитал, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Прокуратура Заводского района Кемерово при проведении проверки установила, что управлением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области было удовлетворено заявление местной жительницы и выплачен материнский капитал в сумме свыше 400 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Далее женщина заключила договор жилищного займа с кредитным потребительским кооперативом для приобретения жилого дома в Чумайском сельском поселении.

Отмечается, что в ходе комиссионного обследования дома было установлено, что он не пригоден для проживания: в нем отсутствовали входные двери, частично – полы, разбиты окна, провисал потолок и балки перекрытия, одна из стен прогнила.

Как пояснила женщина, когда она получала деньги, понимала, что не будет жить в приобретаемом доме с детьми, ее целью было фиктивно оформить документы, чтобы обналичить материнский капитал. После получения денег часть суммы она передала в кредитный потребительский кооператив, а 100 тысяч рублей оставила себе, израсходовав их на личные нужды.

"В связи с выявленными нарушениями прокурор района обратился в апреле 2019 года в суд с требованием взыскать с женщины в доход Российской Федерации 400 тысяч рублей. Центральный районный суд Кемерово в июне 2019 года полностью удовлетворил требования прокурора", – говорится в сообщении.

Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору).