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РИА Новости

В Кузбассе суд взыскал с женщины незаконно полученный материнский капитал

07:29
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КЕМЕРОВО, 18 июн – РИА Новости. Суд в Кузбассе взыскал с женщины незаконно полученный материнский капитал, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Прокуратура Заводского района Кемерово при проведении проверки установила, что управлением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области было удовлетворено заявление местной жительницы и выплачен материнский капитал в сумме свыше 400 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Далее женщина заключила договор жилищного займа с кредитным потребительским кооперативом для приобретения жилого дома в Чумайском сельском поселении.
Отмечается, что в ходе комиссионного обследования дома было установлено, что он не пригоден для проживания: в нем отсутствовали входные двери, частично – полы, разбиты окна, провисал потолок и балки перекрытия, одна из стен прогнила.
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Как пояснила женщина, когда она получала деньги, понимала, что не будет жить в приобретаемом доме с детьми, ее целью было фиктивно оформить документы, чтобы обналичить материнский капитал. После получения денег часть суммы она передала в кредитный потребительский кооператив, а 100 тысяч рублей оставила себе, израсходовав их на личные нужды.
"В связи с выявленными нарушениями прокурор района обратился в апреле 2019 года в суд с требованием взыскать с женщины в доход Российской Федерации 400 тысяч рублей. Центральный районный суд Кемерово в июне 2019 года полностью удовлетворил требования прокурора", – говорится в сообщении.
Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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