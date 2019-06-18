В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн - РИА Новости. Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
"На перегоне станций Розенгардовка – Лермонтовка машинист грузового поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на ребёнка. Потоком воздуха от проходящего поезда с ног сбило двухлетнюю девочку, и она упала на железнодорожные пути, получив серьезные травмы", - говорится в сообщении.
Полиция отмечает, что родители девочки были рядом с железной дорогой и не приняли мер безопасности.
Девочку госпитализировали в одну из больниц Хабаровска.
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