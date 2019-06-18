В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

"На перегоне станций Розенгардовка – Лермонтовка машинист грузового поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на ребёнка. Потоком воздуха от проходящего поезда с ног сбило двухлетнюю девочку, и она упала на железнодорожные пути, получив серьезные травмы", - говорится в сообщении.