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РИА Новости

В Якутии хирурга обвиняют в смерти пациента

06:31
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ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Хирург в Мегино-Кангаласском районе Якутии обвиняется в смерти пациента, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуратура Мегино-Кангаласского района Якутии обвинила врача-хирурга центральной районной больницы в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
По версии следствия, в марте 2018 года, обвиняемый не учел анатомические особенности сердца больной в виде увеличенного размера и без проведения перкутирования грудной клетки, рентгенографии органов грудной клетки в двух проекциях, грубо нарушая должностную инструкцию, провел пункцию плевральной полости справа и слева больной с использованием шприца для инъекции.
"В результате в связи с увеличенным размером сердца пациентки им иглой задета сердечная сорочка и левая коронарная артерия женщины, что повлекло за собой ее смерть", - заключили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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