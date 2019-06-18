В Якутии хирурга обвиняют в смерти пациента

По версии следствия, в марте 2018 года, обвиняемый не учел анатомические особенности сердца больной в виде увеличенного размера и без проведения перкутирования грудной клетки, рентгенографии органов грудной клетки в двух проекциях, грубо нарушая должностную инструкцию, провел пункцию плевральной полости справа и слева больной с использованием шприца для инъекции.