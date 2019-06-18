В Японии обеспокоены отправкой тысячи военных из США на Ближний Восток

ТОКИО, 18 июн – РИА Новости. Япония с беспокойством восприняла планируемую США дополнительную отправку одной тысячи военнослужащих на Ближний Восток, заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура.
"Вызывает глубокое беспокойство, что в ближневосточном регионе произойдет обострение напряженности", - приводит слова чиновника агентство Киодо.
Ранее сообщалось, что и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан заявил об отправке на Ближний Восток дополнительно одной тысячи военных. В заявлении отмечается, что эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.
На прошлой неделе в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.