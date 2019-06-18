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РИА Новости

Полицейские раскрыли похищение икон XIX - начала XX веков в Подмосковье

06:06
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Полицейские раскрыли похищение икон из церкви в подмосковном селе Кривцы - в конце января злоумышленники проникли в храм и украли иконы XIX и начала XX веков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Московского уголовного розыска и МУ МВД России "Раменское" раскрыли дерзкое и резонансное преступление, совершенное в ночь с 29 на 30 января. Установлено, что четверо злоумышленников, вскрыв замок входной двери и отключив сигнализацию, проникли в православный храм, расположенный в селе Кривцы Раменского района Подмосковья. Повредив резные колонны XVIII века, они выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм", - сказала Волк.
Также злоумышленники похитили чтимые иконы "Спас Вседержитель" "Богоматерь Страстная", а также преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских.
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"К раскрытию этого преступления подключились оперуполномоченные Главного управления уголовного розыска МВД России, которые специализируются на розыске похищенных предметов антиквариата. Спустя всего девять дней после происшествия им удалось найти ростовую икону "Преподобный Сергий Радонежский" начала XX века и "Богоматерь Страстную" первой трети XIX века. Святыни находились в квартире перекупщика в городе Ярославле", - отметила представитель ведомства.
Спустя неделю после первой находки удалось найти на Вернисаже в Измайлово иконы "Троица Новозаветная" и "Преподобный Серафим Саровский".
"Вскоре в результате оперативно-розыскных мероприятий в Северо-Восточном и Южном округах Москвы были задержаны четверо подозреваемых, один из которых ранее судим. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом", - рассказала Волк.
По данным ведомства, заказчик преступления скрывался в Республике Калмыкия, а организатора преступления полицейские задержали в конце мая в Москве - он пять лет находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в крупном размере.
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"Древние образа Божией Матери "Смоленская" и "Спас Вседержитель" он успел продать за 75 тысяч долларов в один из антикварных магазинов столицы, откуда они были изъяты сотрудниками ГУУР МВД России", - добавила Волк.
Как выяснилось в ходе расследования, предполагаемый организатор тщательно планировал преступление и прорабатывал детали - в частности, он четыре раза ездил в храм села Кривцы, из которого впоследствии и были похищены иконы.
"В ходе обысков у задержанных изъяты план-схема подходов к церкви, 35 мобильных телефонов, 23 сим-карты различных операторов, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - отметила представитель ведомства.
Полицейские вернули в храм все найденные иконы, подозреваемые вскоре предстанут перед судом.
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