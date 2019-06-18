Снижение пиратства на 10% позволит увеличить IT-рынок в России в два раза

ХАБАРОВСК, 18 июн — РИА Новости. Объем российского IT-рынка может вырасти вдвое, если снизить уровень пиратства в этой сфере на 10%, сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Егор Мирошник.
Российско-китайский круглый стол по теме "Защита прав на объекты интеллектуальной собственности", в котором принимают участие представители Генпрокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры КНР, открылся во вторник в Хабаровске.
"Результаты исследований независимых аналитических агентств свидетельствует о том, что снижение уровня пиратства в России всего на 10% способствовало бы увеличению в среднесрочной перспективе объема российского IT-рынка почти в два раза. В России наиболее уязвимым является программное обеспечение. Уровень его использования в зависимости от сферы может достигать 60%", - сказал Мирошник.