Снижение пиратства на 10% позволит увеличить IT-рынок в России в два раза

"Результаты исследований независимых аналитических агентств свидетельствует о том, что снижение уровня пиратства в России всего на 10% способствовало бы увеличению в среднесрочной перспективе объема российского IT-рынка почти в два раза. В России наиболее уязвимым является программное обеспечение. Уровень его использования в зависимости от сферы может достигать 60%", - сказал Мирошник.