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РИА Новости

Снижение пиратства на 10% позволит увеличить IT-рынок в России в два раза

05:46
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ХАБАРОВСК, 18 июн — РИА Новости. Объем российского IT-рынка может вырасти вдвое, если снизить уровень пиратства в этой сфере на 10%, сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Егор Мирошник.
Российско-китайский круглый стол по теме "Защита прав на объекты интеллектуальной собственности", в котором принимают участие представители Генпрокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры КНР, открылся во вторник в Хабаровске.
"Результаты исследований независимых аналитических агентств свидетельствует о том, что снижение уровня пиратства в России всего на 10% способствовало бы увеличению в среднесрочной перспективе объема российского IT-рынка почти в два раза. В России наиболее уязвимым является программное обеспечение. Уровень его использования в зависимости от сферы может достигать 60%", - сказал Мирошник.
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