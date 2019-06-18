Трамп пообещал начать массовую депортацию нелегалов на следующей неделе

"На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - написал Трамп на своей странице в Twitter .

"Мексика благодаря своим строгим иммиграционным законам делает очень хорошую работу, чтобы остановить людей еще до того, как они доберутся до нашей южной границы. Гватемала готовится подписать Соглашение о "третьей безопасной стране". Единственные, кто ничего не сделает, это демократы в конгрессе", - добавил американский лидер.