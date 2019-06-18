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РИА Новости

Трамп пообещал начать массовую депортацию нелегалов на следующей неделе

05:30
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в США начнется массовая депортация нелегальных мигрантов.

"На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Американский президент не упустил случая обвинить своих противников-демократов в бездействии в вопросе контроля миграции.
"Мексика благодаря своим строгим иммиграционным законам делает очень хорошую работу, чтобы остановить людей еще до того, как они доберутся до нашей южной границы. Гватемала готовится подписать Соглашение о "третьей безопасной стране". Единственные, кто ничего не сделает, это демократы в конгрессе", - добавил американский лидер.
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dejavu_2001
2100000
Красавчик. Нашему бы пример взять не помешало.
18 июня, 09:05
bberserker79
1010000
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