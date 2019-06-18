Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных о планах кибератаках на РФ

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг информацию New York Times о том, что США пытались внедрить в российскую энергосистему вредоносное ПО, и потребовал журналистов раскрыть источники.
"В New York Times история о попытках атак США на российскую энергосистему - лживые новости, падшая New York Times это знает. Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, я не сомневаюсь, являются фальшивыми", - написал он в своём Twitter.
Вчера, 19:30"В ход идут даже самые грязные методы". США атакуют энергосистему России Американские спецслужбы предпринимают попытки атаки на российскую энергосистему, пишут СМИ со ссылкой на источник. В эфире радио Sputnik член "Ассоциации руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко прокомментировал эту новость.