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РИА Новости

Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных о планах кибератаках на РФ

05:28
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© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг информацию New York Times о том, что США пытались внедрить в российскую энергосистему вредоносное ПО, и потребовал журналистов раскрыть источники.

"В New York Times история о попытках атак США на российскую энергосистему - лживые новости, падшая New York Times это знает. Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, я не сомневаюсь, являются фальшивыми", - написал он в своём Twitter.

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"В ход идут даже самые грязные методы". США атакуют энергосистему России Американские спецслужбы предпринимают попытки атаки на российскую энергосистему, пишут СМИ со ссылкой на источник. В эфире радио Sputnik член "Ассоциации руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко прокомментировал эту новость.
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The New York TimesДональд ТрампСШАВ мире
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