В Ростове-на-Дону локализовали пожар в ангаре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Металлический ангар загорелся в Ростове-на-Дону, возгорание локализовано на площади 540 квадратных метров, сообщила журналистам представитель ГУМЧС РФ по Ростовской области.

"Пожар в складском помещении по адресу переулок Нефтяной, 2а произошел в 2.47 мск вторника. Горел двухэтажный металлический ангар на площади 400 квадратных метров. Возгоранию был присвоен 3-й ранг. В 4.44 пожар локализован на площади 540 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. Пострадавших нет.