В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года

ХАБАРОВСК, 18 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.

Российско-китайский круглый стол по теме "Защита прав на объекты интеллектуальной собственности", в котором принимают участие представители Генпрокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры КНР, открылся во вторник в Хабаровске.

"За прошедшие два года в России за нарушение закона об интеллектуальной деятельности осуждено 1 тысяча 234 человека. В качестве наказания применяется условный срок лишения свободы и штраф", - сказал Егоров.