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РИА Новости

В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года

05:08
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ХАБАРОВСК, 18 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Российско-китайский круглый стол по теме "Защита прав на объекты интеллектуальной собственности", в котором принимают участие представители Генпрокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры КНР, открылся во вторник в Хабаровске.
"За прошедшие два года в России за нарушение закона об интеллектуальной деятельности осуждено 1 тысяча 234 человека. В качестве наказания применяется условный срок лишения свободы и штраф", - сказал Егоров.
Он отметил, что в основном преступления в этой сфере касаются нарушения авторских прав, незаконное воспроизведение аудио и видеоматериалов, незаконное исполнение произведений, использование торговых марок и нелицензионных компьютерных программ.
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