Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.

Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.

В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.