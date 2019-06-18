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РИА Новости

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

05:07
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.
Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.
В марте у границ России также заметно участились полеты ядерных стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H. Российское Минобороны не раз призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.
Видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Вчера, 04:22
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
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B-52ВКС РФСу-27РоссияСШАБезопасность
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