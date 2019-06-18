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РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо заработал мебельный завод

05:04
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 18 июн - РИА Новости. Завод по производству мебели, восстановленный после завершения боевых действий, заработал в сирийском городе Алеппо, сообщил сотрудник предприятия Мохаммед Садды.
Завод получил серьезные повреждения после обстрела боевиками. После нормализации ситуации сотрудники предприятия полностью возвели одну из разрушенных стен, установили окна.
"Когда вернулся сюда и увидел этот ужас, у меня ком в горле встал, а потом хлынули слезы. Я, конечно, не особо надеялся увидеть мастерскую в целости и сохранности, но чтобы настолько", - рассказал Садды.
На заводе отмечают, что на мебель высокий спрос. Сейчас на предприятии работает 20 человек, но есть возможности для расширения штата. Работу здесь могут найти для себя и беженцы, которые постепенно возвращаются в свои дома.
"Посмотрите и оцените этот дизайн в классическом стиле. Нет сомнений, такой спальный гарнитур может украсить любую комнату. Стоимость, конечно, немаленькая - больше двух тысяч долларов, но ручной труд стоит дорого", - отмечает в свою очередь директор магазина при заводе Мустафа Дарвиш.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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3 ноября 2017, 14:18
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Война в СирииСирияАлеппо
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