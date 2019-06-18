Закрытая паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн - РИА Новости. Закрытая в выходные из-за циклона паромная переправа между Сахалином и материком во вторник возобновила работу, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю.

Паромная переправа Холмск – Ванино закрылась в ночь на воскресенье. Дизель-электроходы "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10" пережидали штормовую погоду в Татарском проливе на материковой стороне.