Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в "предательстве"

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.

Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung

Вайль и Швезиг — премьер-министры федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург — Передняя Померания.

Вайль критикует антироссийские санкции и считает, что они не приносят никакой политической выгоды. В свою очередь, Швезиг выступает за более тесное сотрудничество с Москвой.

Подобные заявления свидетельствуют о "предательстве" со стороны немецких политиков, утверждает Мельник.

По его словам, Вайль и Швезиг — "пособники" Кремля, а своими действиями они "разрушают доверие к Германии как к посреднику".