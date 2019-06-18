Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в "предательстве"

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
Вайль и Швезиг — премьер-министры федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург — Передняя Померания.
Вайль критикует антироссийские санкции и считает, что они не приносят никакой политической выгоды. В свою очередь, Швезиг выступает за более тесное сотрудничество с Москвой.
Подобные заявления свидетельствуют о "предательстве" со стороны немецких политиков, утверждает Мельник.
По его словам, Вайль и Швезиг — "пособники" Кремля, а своими действиями они "разрушают доверие к Германии как к посреднику".
Во вторник запланирован визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. По словам заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, канцлер Германии Ангела Меркель и Зеленский обсудят двусторонние отношения, реализацию Минских соглашений и реформы на Украине.
3 июня 2018, 14:23Сразу три немецких министра призвали правительство к диалогу с Россией