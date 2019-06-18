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РИА Новости

Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в "предательстве"

04:48
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
Вайль и Швезиг — премьер-министры федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург — Передняя Померания.
Вайль критикует антироссийские санкции и считает, что они не приносят никакой политической выгоды. В свою очередь, Швезиг выступает за более тесное сотрудничество с Москвой.
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Подобные заявления свидетельствуют о "предательстве" со стороны немецких политиков, утверждает Мельник.
По его словам, Вайль и Швезиг — "пособники" Кремля, а своими действиями они "разрушают доверие к Германии как к посреднику".
Во вторник запланирован визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. По словам заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, канцлер Германии Ангела Меркель и Зеленский обсудят двусторонние отношения, реализацию Минских соглашений и реформы на Украине.
Здание немецкого парламента Бундестага. Архивное фото
3 июня 2018, 14:23
Сразу три немецких министра призвали правительство к диалогу с Россией
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Обсудить 55
Штефан ВайльМануэла ШвезигАндрей МельникГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Странная логика - как можно предать чужой народ ? Почему немецкие политики должны заботиться о какой-то там украине и никому не интересном украинском народе, а не о благополучии своего бизнеса и благосостоянии собственных граждан ? Хохлы в своём репертуаре и думают, что весь мир должен крутиться вокруг них ?
18 июня, 05:00
loddur
180100102
В советском детском фильме один персонаж говорил - "Возьмите меня с собой! Я же ваш - буржуинский!" :)))
18 июня, 06:51
iintrolopster-q
78350004
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