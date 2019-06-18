Эксперты назвали самые популярные размеры свадебных платьев у россиянок

Аналитики "Авито" оценили спрос на платья на сервисе за пять месяцев текущего года и сравнили его с январем-маем 2018 года. "Российские невесты могут похвастаться стройностью: 38,1% спроса приходится на платья размера S, как и в прошлом году, этот размер лидирует во всех крупнейших городах", - сказали в компании.