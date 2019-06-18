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РИА Новости

Эксперты назвали самые популярные размеры свадебных платьев у россиянок

04:35
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСвадебное платье
Свадебное платье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Свадебное платье. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россиянки в основном ищут свадебные платья малых размеров: больше трети спроса приходится на платья размера S, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
Аналитики "Авито" оценили спрос на платья на сервисе за пять месяцев текущего года и сравнили его с январем-маем 2018 года. "Российские невесты могут похвастаться стройностью: 38,1% спроса приходится на платья размера S, как и в прошлом году, этот размер лидирует во всех крупнейших городах", - сказали в компании.
На втором месте по популярности - платья размера M (24% в общем спросе по РФ), на третьем - XS (10,9%). При этом, продолжает "Авито", за год по стране сильнее всего увеличился спрос на самые большие и самые миниатюрные платья.
"Размер XXL стали покупать на 23,3% чаще, максимально интерес невест вырос в Иркутске, где спрос на большие платья за год вырос почти в четыре раза. Самый маленький размер (XS) выбрало на 19,9% больше россиянок, причем активнее всех были миниатюрные невесты Новосибирска, где спрос вырос почти в два раза", - указали в сервисе.
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