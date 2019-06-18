Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Маргарита Булгакова. Эксперты рассказали РИА Новости о качестве воды в Москве-реке, о том, какая рыба в ней водится, можно ли ее употреблять в пищу, и обитают ли в ее водах рыбы-мутанты с тремя глазами и двумя хвостами.

Москвичи уже несколько десятилетий рассказывают друг другу истории о рыбах-мутантах, якобы обитающих в загрязненных водах Москвы-реки. При этом на берегу часто можно увидеть рыбаков, которые долгие часы сидят с закинутыми удочками. Недавние сообщения о мертвой рыбе в реке Яуза и на Борисовских прудах дали очередной повод усомниться в чистоте московских водоемов и реки, которая протекает в самом сердце столицы. Опрошенные эксперты рассказали РИА Новости, так ли опасна вода, как о ней говорят, и кто же на самом деле проживает на дне Москвы-реки.

Качество воды

Недавние исследования качества воды в Москве-реке, которые проводит "Мосэкомониторинг", показали, что за последние 10 лет уровень ее загрязнения нефтепродуктами и металлами уменьшился в 2 раза, а притоки реки перестали характеризоваться "грязными". По данным экологов, это стало возможным благодаря модернизации очистных сооружений, повышению эффективности коммунальной уборки городских территорий и благоустройству прибрежной территории.

"По водным объектам города Москвы отмечается долгосрочная динамика улучшения качества воды. В целом качество воды соответствует установленным нормативам культурно-бытового водопользования. По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", благодаря проводимым мероприятиям – модернизации очистных сооружений, мероприятиям по повышению эффективности коммунальной уборки городских территорий, благоустройству берегов, существенно сократилась нагрузка на водные объекты по веществам, характерным для поверхностного стока", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга".

Как в свою очередь сообщил РИА Новости заместитель директора по связям с неакадемическими организациями Института водных проблем РАН Владислав Полянин, за последние 5-10 лет вода в Москве-реке стала намного чище, стабилизировались многие показатели, в том числе и бактериальные.

"За последние 5-10 лет, если говорить о территории, которая расположена выше городской черты, на водосборных территориях, то, по сравнению с пиком развития сельского хозяйства на этой территории, можно сказать, что многие показатели стабилизировались, в том числе и бактериальные", - сказал Полянин.

Однако эксперт отметил, что необходимо модернизировать все водоочистные сооружения, чтобы обезопасить источник питьевого водоснабжения.

Обитатели москвы-реки

По словам исполнительного директора Федерации рыболовного спорта в России Игоря Чинякова, в Москве-реке обитает более 20 видов рыб. Столичные рыбаки могут поймать в черте города щуку, судака, окуня, леща, карасей и карпа. Однако, по словам эксперта, есть эту рыбу не рекомендуется, так как она поглощает в себя те вредные вещества, которые присутствуют в воде.

"Рыбаки могут ловить как мирную рыбу - леща, плотву, пискаря, уклейку, карася и карпа, так и хищную - окуня, щуку, судака и голавля. Вообще в Москве-реке живет более 20 видов рыбы, но стоит отметить, что больше всего видов в верховье реки, так как по мере ее прохождения через город вода загрязняется и на выходе пропадает рыба, более чувствительная к загрязнению", - рассказал Чиняков.

По мнению эксперта, более опасна для употребления именно хищная рыба, так как она стоит на верхе пищевой цепочки. Объясняется это тем, что если мирные рыбы питаются планктонами, водорослями, которые в себе аккумулируют достаточное количество загрязняющих веществ, то хищные рыбы питаются мирной, которая уже успела схватить дозу загрязнения. Тем самым хищники увеличивают долю загрязняющих веществ в себе.

"То есть та рыба, которая стоит на верхушке пищевой пирамиды, наиболее опасна", - отметил Чиняков.

В свою очередь лидер экологического движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин добавил, что если и ловить рыбу в городе, то лучше сразу ее отпускать, чтобы не вредить экосистеме.

"Моя личная точка зрения – если вам так хочется закидывать удочку, то поймав рыбу, нужно обратно ее выпускать. Во-первых, сама по себе на сегодняшний день рыба в Москве-реке - низкосортная. Поэтому ценность этой рыбе ничтожна для человека, но вылавливая рыбу, мы фактически обедняем Москву-реку", - рассказал эколог.

Рыбы-мутанты: правда или миф

Существование рыб-чудовищ долгое время не дает покоя местным жителям. В сети то и дело появляются фотографии и видеозаписи непонятных существ, якобы выловленных из Москвы-реки. На некоторых видео запечатлена рыба с огромными острыми зубами, на другом же рыбаки вытащили из воды леща с выпученными большими глазами, несвойственными для этого вида. Также недавно в СМИ появлялась информация о мохнаторуких китайских крабах, обнаруженных в Москве-реке.

По словам Чинякова, рыбы-мутанты - это не совсем вымысел, ведь в Кунсткамере представлены и двуглавые эмбрионы, поэтому удивительного в этом ничего нет. По его словам, такая рыба может водиться не только в Москве-реке, но и в любой другой реке. Такую рыбу не рекомендуется употреблять в пищу, как и любую другую рыбу, выловленную в черте города.

"Конечно нынешняя экологическая ситуация способствует появлению таких мутантов, но не более чем в других уголках нашей страны. В пищу я бы не советовал употреблять такую рыбу, ну и вообще выловленную в черте города рыбу", - добавил Чиняков.

Профессор кафедры ихтиологии МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин рассказал, что в конце 1980-х годов проводились исследования по ихтиофауне Москвы-реки. Как оказалось, в пределах города в реке водилось очень много рыбы, и практически вся она имела мутации.

"В конце 80-х годов проводилось крупное исследование по ихтиофауне бассейна Москвы-реки. В те годы улов возле стен Кремля исчислялся центнерами. Однако в те годы почти вся рыба имела отклонения: у них были плохо развиты плавники, так называемые "оплавленные", короткие хвосты, шелушащаяся чешуя, и сильно развитые глаза-"телескопы", - сказал Кузищин.

По словам профессора, более важно, что такие рыбы жили не более двух-трех лет, после чего гибли. Он пояснил, что причиной таких проявлений, скорее всего, были нефтехимические загрязнения и тяжелые металлы. "В целом количество уродливых особей в черте города значительно уменьшилось, но иногда случается, что рыбаки ловят таких рыб", - отметил ихтиолог.

Мутация - это норма

Кузищин добавил, что в появлении таких рыб-мутантов нет ничего необычного, мутации в живой природе происходят постоянно. Они могут проявляться, как в результате естественных причин, так и при антропогенном воздействии.

"Среди любых существ, и рыб в частности, появляются иногда необычные особи с какими-то странными внешними признаками. В принципе, ничего необычного здесь нет. Есть такое понятие, как мутация, когда происходит сбой генома, вот тогда образуется нечто необычное", - сказал эксперт.