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РИА Новости

Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке

03:52
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМолодой человек рыбачит в Москве
Молодой человек рыбачит в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Молодой человек рыбачит в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости, Маргарита Булгакова. Эксперты рассказали РИА Новости о качестве воды в Москве-реке, о том, какая рыба в ней водится, можно ли ее употреблять в пищу, и обитают ли в ее водах рыбы-мутанты с тремя глазами и двумя хвостами.
Москвичи уже несколько десятилетий рассказывают друг другу истории о рыбах-мутантах, якобы обитающих в загрязненных водах Москвы-реки. При этом на берегу часто можно увидеть рыбаков, которые долгие часы сидят с закинутыми удочками. Недавние сообщения о мертвой рыбе в реке Яуза и на Борисовских прудах дали очередной повод усомниться в чистоте московских водоемов и реки, которая протекает в самом сердце столицы. Опрошенные эксперты рассказали РИА Новости, так ли опасна вода, как о ней говорят, и кто же на самом деле проживает на дне Москвы-реки.
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Качество воды

Недавние исследования качества воды в Москве-реке, которые проводит "Мосэкомониторинг", показали, что за последние 10 лет уровень ее загрязнения нефтепродуктами и металлами уменьшился в 2 раза, а притоки реки перестали характеризоваться "грязными". По данным экологов, это стало возможным благодаря модернизации очистных сооружений, повышению эффективности коммунальной уборки городских территорий и благоустройству прибрежной территории.
"По водным объектам города Москвы отмечается долгосрочная динамика улучшения качества воды. В целом качество воды соответствует установленным нормативам культурно-бытового водопользования. По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", благодаря проводимым мероприятиям – модернизации очистных сооружений, мероприятиям по повышению эффективности коммунальной уборки городских территорий, благоустройству берегов, существенно сократилась нагрузка на водные объекты по веществам, характерным для поверхностного стока", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мосэкомониторинга".
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Как в свою очередь сообщил РИА Новости заместитель директора по связям с неакадемическими организациями Института водных проблем РАН Владислав Полянин, за последние 5-10 лет вода в Москве-реке стала намного чище, стабилизировались многие показатели, в том числе и бактериальные.
"За последние 5-10 лет, если говорить о территории, которая расположена выше городской черты, на водосборных территориях, то, по сравнению с пиком развития сельского хозяйства на этой территории, можно сказать, что многие показатели стабилизировались, в том числе и бактериальные", - сказал Полянин.
Однако эксперт отметил, что необходимо модернизировать все водоочистные сооружения, чтобы обезопасить источник питьевого водоснабжения.
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Обитатели москвы-реки

По словам исполнительного директора Федерации рыболовного спорта в России Игоря Чинякова, в Москве-реке обитает более 20 видов рыб. Столичные рыбаки могут поймать в черте города щуку, судака, окуня, леща, карасей и карпа. Однако, по словам эксперта, есть эту рыбу не рекомендуется, так как она поглощает в себя те вредные вещества, которые присутствуют в воде.
"Рыбаки могут ловить как мирную рыбу - леща, плотву, пискаря, уклейку, карася и карпа, так и хищную - окуня, щуку, судака и голавля. Вообще в Москве-реке живет более 20 видов рыбы, но стоит отметить, что больше всего видов в верховье реки, так как по мере ее прохождения через город вода загрязняется и на выходе пропадает рыба, более чувствительная к загрязнению", - рассказал Чиняков.
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По мнению эксперта, более опасна для употребления именно хищная рыба, так как она стоит на верхе пищевой цепочки. Объясняется это тем, что если мирные рыбы питаются планктонами, водорослями, которые в себе аккумулируют достаточное количество загрязняющих веществ, то хищные рыбы питаются мирной, которая уже успела схватить дозу загрязнения. Тем самым хищники увеличивают долю загрязняющих веществ в себе.
"То есть та рыба, которая стоит на верхушке пищевой пирамиды, наиболее опасна", - отметил Чиняков.
В свою очередь лидер экологического движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин добавил, что если и ловить рыбу в городе, то лучше сразу ее отпускать, чтобы не вредить экосистеме.
"Моя личная точка зрения – если вам так хочется закидывать удочку, то поймав рыбу, нужно обратно ее выпускать. Во-первых, сама по себе на сегодняшний день рыба в Москве-реке - низкосортная. Поэтому ценность этой рыбе ничтожна для человека, но вылавливая рыбу, мы фактически обедняем Москву-реку", - рассказал эколог.
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Рыбы-мутанты: правда или миф

Существование рыб-чудовищ долгое время не дает покоя местным жителям. В сети то и дело появляются фотографии и видеозаписи непонятных существ, якобы выловленных из Москвы-реки. На некоторых видео запечатлена рыба с огромными острыми зубами, на другом же рыбаки вытащили из воды леща с выпученными большими глазами, несвойственными для этого вида. Также недавно в СМИ появлялась информация о мохнаторуких китайских крабах, обнаруженных в Москве-реке.
По словам Чинякова, рыбы-мутанты - это не совсем вымысел, ведь в Кунсткамере представлены и двуглавые эмбрионы, поэтому удивительного в этом ничего нет. По его словам, такая рыба может водиться не только в Москве-реке, но и в любой другой реке. Такую рыбу не рекомендуется употреблять в пищу, как и любую другую рыбу, выловленную в черте города.
"Конечно нынешняя экологическая ситуация способствует появлению таких мутантов, но не более чем в других уголках нашей страны. В пищу я бы не советовал употреблять такую рыбу, ну и вообще выловленную в черте города рыбу", - добавил Чиняков.
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Профессор кафедры ихтиологии МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин рассказал, что в конце 1980-х годов проводились исследования по ихтиофауне Москвы-реки. Как оказалось, в пределах города в реке водилось очень много рыбы, и практически вся она имела мутации.
"В конце 80-х годов проводилось крупное исследование по ихтиофауне бассейна Москвы-реки. В те годы улов возле стен Кремля исчислялся центнерами. Однако в те годы почти вся рыба имела отклонения: у них были плохо развиты плавники, так называемые "оплавленные", короткие хвосты, шелушащаяся чешуя, и сильно развитые глаза-"телескопы", - сказал Кузищин.
По словам профессора, более важно, что такие рыбы жили не более двух-трех лет, после чего гибли. Он пояснил, что причиной таких проявлений, скорее всего, были нефтехимические загрязнения и тяжелые металлы. "В целом количество уродливых особей в черте города значительно уменьшилось, но иногда случается, что рыбаки ловят таких рыб", - отметил ихтиолог.
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Мутация - это норма

Кузищин добавил, что в появлении таких рыб-мутантов нет ничего необычного, мутации в живой природе происходят постоянно. Они могут проявляться, как в результате естественных причин, так и при антропогенном воздействии.
"Среди любых существ, и рыб в частности, появляются иногда необычные особи с какими-то странными внешними признаками. В принципе, ничего необычного здесь нет. Есть такое понятие, как мутация, когда происходит сбой генома, вот тогда образуется нечто необычное", - сказал эксперт.
Мутации идут постоянно в живой природе, однако подавляющее их большинство незаметны или рассматриваются, как нейтральные. При этом некоторые из мутаций могут быть летальными или же наоборот полезными для живых существ, добавил Кузищин.
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