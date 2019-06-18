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РИА Новости

В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом

03:45
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТополиный пух
Тополиный пух
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Тополиный пух. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тополиный пух нужно поливать водой и сгребать в кучи, поджигать его нельзя ни в коем случае, это может привести к серьезным пожарам, рассказали в МЧС России.
Во время цветения тополя пух проникает в слуховые окна чердаков, забивается в подвалы, сараи, через открытые окна проникает в квартиры, им покрыты улицы, дворы и скверы, рассказали в МЧС.
Зачастую на улицах и на приусадебных участках с ним пытаются бороться при помощи огня, однако делать этого нельзя, так как тополиный пух, напомнили спасатели, легко воспламеняется и быстро горит. Есть риск того, что огонь перекинется на заборы, деревянные постройки и даже на жилые дома и автомобили.
Кроме этого, источником возгорания может послужить окурок или спичка, а также случайная искра во время строительных работ.
Поэтому на улице тополиный пух нужно поливать водой и сгребать в кучи, а дома нужно убрать с балконов и лоджий горючие жидкости, легковоспламеняющиеся материалы, регулярно убирать пух.
Тополиный пух
16 мая, 03:13
Медики рассказали, как защититься от тополиного пуха
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