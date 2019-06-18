В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тополиный пух нужно поливать водой и сгребать в кучи, поджигать его нельзя ни в коем случае, это может привести к серьезным пожарам, рассказали в МЧС России.

Во время цветения тополя пух проникает в слуховые окна чердаков, забивается в подвалы, сараи, через открытые окна проникает в квартиры, им покрыты улицы, дворы и скверы, рассказали в МЧС.

Зачастую на улицах и на приусадебных участках с ним пытаются бороться при помощи огня, однако делать этого нельзя, так как тополиный пух, напомнили спасатели, легко воспламеняется и быстро горит. Есть риск того, что огонь перекинется на заборы, деревянные постройки и даже на жилые дома и автомобили.

Кроме этого, источником возгорания может послужить окурок или спичка, а также случайная искра во время строительных работ.