Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T03:43Z
https://ria.ru/20190618/1555651471.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151432/53/1514325318_0:1620:3456:3564_1036x0_80_0_0_ab39bd09d342e91ef40dc0532c5d4a54.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника

04:00
1719
© РИА Новости / Елена ШестернинаКлубника
Клубника
© РИА Новости / Елена Шестернина
Клубника. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.
Как сообщили РИА Новости в "Юле", на онлайн-площадке килограмм клубники стоит в среднем 270 рублей. "В случаях, когда речь идет об оптовых предложениях, ее средняя цена на 15% дешевле - 230 рублей. Интересно, что в условиях повышенного спроса скидку на клубнику делают только 5% продавцов", - рассказали в компании.
По данным "Юлы", дороже всего клубника обходится сибирякам: в Тюмени килограмм стоит в среднем 600 рублей, в Иркутске - 540 рублей, а в Красноярске - 530 рублей. Далее за ними следуют Москва (460 рублей за килограмм) и Волгоград (340 рублей за килограмм). Самые приятные цены на клубнику на юге: в Сочи за килограмм просят в среднем 130 рублей. Низкие цены также в Липецке, Воронеже и Санкт-Петербурге — по 170 рублей за килограмм.
В свою очередь, в традиционных точках торговли, по данным "Эвотора", самой дорогой оказалась клубника в Красноярске - 652 рубля за килограмм. На втором месте находится Москва, где килограмм сладкой ягоды стоит 364 рубля. На третьем месте - Новосибирск (309 рублей). Дешевле всего килограмм клубники можно купить в Воронеже - за 115 рублей, за ним следуют Краснодар (125 рублей) и Иркутск (179 рублей).
Для анализа эксперты "Эвотора" использовали данные за последнюю неделю более чем со 150 тысяч смарт-терминалов "Эвотор", расположенных в магазинах традиционной торговли во всех городах России.
Клубника, выращенная в питомнике
Вчера, 18:33
Специалист Роскачества рассказала, как выбрать самую вкусную клубникуНа что в первую очередь обратить внимание при выборе вкусной и полезной клубники, рассказала в интервью радио Sputnik главный специалист пресс-службы Роскачества Наталья Петроченкова.
434128
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Свадебное платье
Эксперты назвали самые популярные размеры свадебных платьев у россиянок
РИА
Новости
Регистрация брака в ЗАГСе
Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
Флаги Германии, России и ЕС
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в "предательстве"
Тополиный пух
В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
Лента
новостей
Клавиатура компьютера
Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
Последний звонок в школе
Меньше половины россиян заявили о намерении их детей поступить в вуз
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко: Украина может конкурировать с Россией в транспортировке газа
Молодой человек рыбачит в Москве
Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
Здание Государственной Думы РФ
В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
Полицейские раскрыли похищение икон XIX - начала XX веков в Подмосковье
Врач за компьютером
Кардиологи назвали тревожный признак, опасный для жизни
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных о планах кибератаках на РФ
Магазин Xiaomi в Москве
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Работа шиномонтажной мастерской
Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41В Иваново объяснили место региона в рейтинге благосостояния семей
11:40Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
11:38В Раде попросили созвать СНБО из-за продажи канала ZIK окружению Медведчука
11:34Китай надеется на сохранение стабильности в Египте после смерти Мурси
11:34ЕС может заморозить переговоры с Анкарой по соглашению о таможенном союзе
11:33Пушкина поприветствовала инициативу о наказании за домогательства
11:27Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным
11:27Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал
11:26Космический телескоп "Спектр-М" планируют запустить в начале 2030-х годов
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:20В Крыму пообещали до четверга решить проблему с остановкой газозаправок
11:18В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
11:18"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя
11:17МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
11:17В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
11:16Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
11:11Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
11:09В Калужской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
11:07В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами
11:04"Газпром" продолжит переговоры о будущем транзите газа через Польшу
Лента новостейМолния