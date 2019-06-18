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РИА Новости

Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября

03:50
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работа шиномонтажной мастерской . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Правительство РФ установило сроки проведения пилотного проекта по маркировке шин и покрышек, его оператором будет "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ), следует из постановления кабмина.
"Провести с 20 июня по 30 ноября 2019 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации шин и покрышек пневматических резиновых новых. ... Согласиться с предложением общества с ограниченной ответственностью "Оператор-ЦРПТ" об участии указанного общества в эксперименте на безвозмездной основе", - говорится в постановлении.
Как отмечается в документе, эксперимент проводится для апробации полноты и достаточности механизмов маркировки шин, для обеспечения противодействия незаконному производству, ввозу и обороту шин, организации эффективного взаимодействия органов власти, а также для повышения собираемости налоговых и таможенных платежей.
Уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента федеральными ведомствами являются Минпромторг, Минкомсвязи, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС и ФСБ. "Оператор ЦРПТ" на безвозмездной основе осуществляет функцию оператора государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
ЦРПТ уже маркирует табачную продукцию и в качестве эксперимента – лекарства, а с июня ФНС передаст компании контроль за меховыми изделиями. Предполагалось, что в 2019 году маркировка станет обязательной для 12 категорий товаров и к списку добавятся шины, фотокамеры, обувь, блузы, верхняя одежда, одежда из кожи, парфюмерия, кухонное и постельное белье.
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