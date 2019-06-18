Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выпускные костюмы для юношей обходятся родителям дороже примерно на 500 рублей, чем платья для девушек; при этом среди родителей мальчиков больше тех, кто не планирует покупать специальный наряд на выпускной, следует из результатов исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным исследования, наряд юноши на школьный выпускной обойдется родителям на 400—500 рублей дороже, чем наряд девушки, впрочем, среди родителей мальчиков больше тех, кто не планирует покупать специальный наряд на выпускной.

"Наряд на праздник по поводу окончания 9 класса родителям юношей обходится примерно в 8 тысяч 800 рублей. На наряды дочерей россияне потратят около 8 тысяч 400 рублей, 34% родителей мальчиков и 19% родителей девочек говорят о том, что не будут покупать специальный наряд. На организацию выпускного вечера в 9 классах собирают в среднем 5 тысяч 900 рублей", - говорится в исследовании.

Но при этом, выпуск из 11 класса — мероприятие гораздо более затратное: наряд юноши обойдется родителям в среднем в 16 тысяч рублей, а платье для девушки — в 15 тысяч 500 рублей. Не будут покупать специальный выпускной наряд для сына 20% родителей, для дочери — 7%. Денежные сборы на выпускной вечер у родителей 11-классников составляют около 11 тысяч 400 рублей.

"По сравнению с 2017 годом стоимость наряда выпускника (средняя сумма на ребенка, заканчивающего 9 или 11 класс) выросла на 400 рублей: 2 года назад она составляла 11 тысяч 700 рублей, сегодня 12 тысяч 100 рублей. На выпускной вечер, как и в 2017 году, собирают в среднем 10 тысяч рублей", - отмечается в тексте.

Выпускные вечера в школах традиционно проходят после экзаменов в 20-х числах июня. По данным министерства просвещения, в России в этом году праздник будут отмечать порядка 650 тысяч одиннадцатиклассников и около 1,4 миллиона девятиклассников.