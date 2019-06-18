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РИА Новости

В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами

03:34
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид из иллюминатора самолета
Вид из иллюминатора самолета
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид из иллюминатора самолета. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Национальная ассоциация авиапассажиров США (National Association of Airline Passengers, NAAP) считает необходимым увеличить время отдыха пилотов между совершаемыми ими рейсами, чтобы снять проблему усталости летного экипажа, заявил в интервью РИА Новости глава организации Дуглас Кидд.
На прошлой неделе появились сообщения СМИ, что американский регулятор может разрешить пилотам США короткий сон для восстановления сил во время полета. На момент публикации Федеральное управление авиации (FAA) не ответило на запрос РИА Новости.
"Действующие сегодня правила Федерального управления авиации (FAA) требуют десятичасового отдыха пилотов между рейсами, мы считаем, это неадекватно. Это равносильно тому, что от сотрудника офиса, работающего с 9 до 17, требуют явиться на следующую смену уже в 3 часа ночи", - сказал он РИА Новости. По его словам, уставшие люди совершают ошибки и это не раз подтверждали инциденты в воздухе.
"Если экипажу нужен "отдых на месте (в кресле пилота)" (Rest in Position, или Controled Rest In Position (CRIP), это, прежде всего, подразумевает, что они недостаточно отдохнули до того, как прийти на борт самолета, а значит они уже не должны допускаться к полету", - считает глава NAAP.
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Бывший пилот FlyDubai рассказал, как уснул за штурваломПосле крушения самолета FlyDubai в Ростове-на-Дону сразу несколько пилотов Emirates Airlines рассказали СМИ, что летчики авиакомпании сильно устают от чрезмерных нагрузок и большого количества смен.
По его словам, норма отдыха между рейсами должна быть увеличена по-меньшей мере до 12, а в идеале – до 14 часов, причем не только для пилотов, но и для всего экипажа, роль которого не менее важна для безопасности и комфорта пассажиров.
Кидд рассказал, что несмотря на то, что нормативы в США сегодня не предусматривают возможность кратковременного сна пилотов на рабочем месте (в отличие от Канады и Австралии), такая практика действует на протяжении долгих лет и неминуема из-за их усталости.
"Мы признаем, что усталость экипажа и замедленность сознания, происходящая в силу монотонности авиаполетов сегодня, является серьезной и многолетней проблемой. Экипажи начали "отдыхать на рабочем месте" гораздо раньше, чем большинству из нас было бы спокойно думать", - сказал он.
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В ООН могут расследовать сообщения о нагрузках пилотов EmiratesНесколько пилотов авиакомпании Emirates Airlines ранее пожаловались в эфире телеканала RT на переработки и усталость. Для того, чтобы инициировать расследование по этому заявлению необходима официальная жалоба от профсоюзной организации.
Собеседник агентства напомнил, что в отличие от работников на земле пилоты после терактов сентября 2001 года "находятся на своем рабочем месте как в заточении".
"Офисный работник может отойти от стола, потянуться, пойти попить воды, поговорить с коллегами, - все это большинство из нас принимает как данность, тогда как пилоты должны сидеть перед приборной доской часами в тесном помещении кабины", - сказал он.
Представитель ассоциации уверен, что регулирующим органам стоит более тщательно изучить проблему усталости экипажа и разработать эффективные меры для ее решения. В качестве одной из них NAAP предлагает введение "дополнительного экипажа". "Резервный пилот (пилоты), вероятно, дорогостоящая мера, но она лучше, чем неофициальный метод "отдых на рабочем месте", который применяется сегодня", - считает он, добавляя, что такая практика есть сегодня на длительных авиарейсах.
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25 марта 2016, 19:49
Федерация пилотов: усталость экипажей угрожает безопасности полетовОдним из главных приоритетов в обеспечении безопасности полетов являются меры по предотвращению возникновения усталости у экипажей, считают в Международной федерации ассоциации линейных пилотов.
"Мы хотим, чтобы пилоты были отдохнувшими и бдительными, чтобы были в состоянии постоянной готовности, чтобы были отдохнувшие стюардессы, чтобы они были внимательными, позитивно настроенными и полными сил", - сказал Кидд.
По его мнению, альтернативы тому, чтобы в кабине самолета находились по меньшей мере два хорошо отдохнувших пилота, которые в любой момент времени контролируют самолет, нет. Он категорически отверг возможность перехода на беспилотные лайнеры или сокращение экипажа до одного человека, которому будут помогать компьютер и диспетчер на земле. "Пассажиры хотят, чтобы самолет вел человек, который сам заинтересован в том, чтобы благополучно добраться до места", - резюмировал глава Национальной ассоциации авиапассажиров.
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