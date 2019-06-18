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РИА Новости

Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом

03:31
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© Fotolia / Drobot Dean Отец играет с сыном
Отец играет с сыном
© Fotolia / Drobot Dean
Отец играет с сыном. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Почти треть россиян считают, что отцы могут вести хозяйство и справляться с воспитанием детей не хуже матерей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), оказавшийся в распоряжении РИА Новости.
По данным исследования, представления россиян о роли отцов в обществе за два года изменились несущественно. Так, большинство опрошенных (70% в 2019 году и 72% в 2017 году) верят в способность отцов ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. При этом чаще других такое мнение разделяют женщины (71%) и молодежь от 18 до 24 лет (90%). Уточняется, что 58% россиян (против 56% в 2017 году) при этом не считают нормальной ситуацию, когда после рождения ребенка отец ухаживает за новорожденным, а мать выходит на работу. Среди опрошенных такое мнение чаще всего разделяют мужчины (62%).
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В соответствии с данными опроса, семьи с "нетрадиционным" распределением ролей отца и матери встречаются редко. Только у 10% опрошенных в окружении есть семьи, в которых отец занимается домашним хозяйством, а мать зарабатывает деньги. 65% россиян, напротив, не знакомы с такими семьями.
Большинство опрошенных женщин (65%) и мужчин (55%) высказались против того, чтобы отцы уходили в отпуск по уходу за ребенком. Напротив, 42% мужчин согласились бы взять на себя уход за новорожденным вместо жены.
По результатам опроса, неоднозначны мнения россиян и относительно роли отца как основного кормильца семьи. Так, 48% опрошенных считают отца основным "добытчиком" в семье, в то время как 47% не считают эту роль для мужчины важнее роли воспитателя своих детей (в 2017 году с этим согласились 46%). В сравнении с 2017 годом, выросла и доля тех, кто считает, что отношения между отцами и детьми стали более доверительными, чем это было 50 лет назад (47% в 2019 году против 44% в 2017 году).
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Опрос показал, что россияне считают особенно важным участие отца в воспитании в ребенке следующих качеств: уважение к женщине (33%), ответственность и умение держать слово (27%), мужество и отвага (24%), трудолюбие (20%). Большинство граждан РФ разделяют мнение, что, в случае конфликтов между супругами, недопустимо ограничивать общение между ребенком и отцом (90% в 2019 году и 88% в 2017 году). По мнению большинства опрошенных россиян (62%), СМИ не способствуют развитию ответственного отношения молодежи к отцовству.
"Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 июня 2019 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ", - комментирует данные опроса директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин.
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"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияОбщество
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