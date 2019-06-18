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РИА Новости

Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази

03:22
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Ливийский гражданин Мустафа аль-Имам был признан американским судом виновным в террористической атаке на специальную миссию США в Бенгази (Ливия), в результате которой погиб американский посол Кристофер Стивенс.
"Мустафа аль-Имам, гражданин Ливии, предположительно 48 лет, был признан виновным в терроризме за его участие в атаке на специальную миссию США в Бенгази, Ливия, 11 сентября 2012 года и в районе Бенгази Аннекс", - говорится в сообщении Минюста США.
В результате двух эпизодов аль-Имам был приговорён к 35-летнему сроку лишения свободы, сообщает Минюст.
В 2012 году в результате атаки на посольство в Бенгази были убиты четыре американца, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс.
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