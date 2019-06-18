Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Робот "Фёдор", который, как предполагается, 22 августа в качестве первого отечественного робота-космонавта полетит на МКС, будет сидеть в корабле "Союз МС-14" не в традиционном ложементе космонавта, а в специально изготовленном "кресле" – раме из сплавов алюминия, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Вес робота и габариты оказались несколько больше, чем у космонавтов, поэтому вместо традиционного ложемента специалистами Ракетно-космической корпорации "Энергия" под его габариты изготовлена специальная рама из сплавов алюминия, которая защитит узлы и механизмы "Федора" от внешних воздействий", - рассказал собеседник агентства.

В настоящее время в РКК "Энергия" проводятся испытания по посадке робота в полетное "кресло".

"Федор" (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар". Собственное имя машине дал Дмитрий Рогозин, работавший в то время вице-премьером. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук.

В 2018 году источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" рассматривает возможность полета сразу двух роботов к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее советник главы "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко отмечал, что начинается подготовка робота к полету.