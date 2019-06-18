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РИА Новости

Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж

03:30
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Больше всех в России хотят и планируют выйти замуж жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула - в этих городах отмечается самый высокий спрос на свадебные платья на душу населения, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
Аналитики "Авито" оценили спрос на платья на сервисе за пять месяцев текущего года и сравнили его с январем-маем 2018 года. "Больше всего выйти замуж хотят жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула. Именно эти города стали лидерами по интересу к свадебным платьям из расчета на душу населения в 2019 году", - сказали в компании.
В топ-5 городов, жительницы которых планируют выйти замуж, вошли также Ульяновск и Саратов. Наименее настроены к выбору таких платьев представительницы Перми, Красноярска и Москвы, пишет сервис. Кроме того, интерес к свадебным платьям был невысок среди жительниц Челябинска и Екатеринбурга.
В целом спрос на платья для бракосочетания за год в России вырос на 10,4%. Показатель повысился в 15 из 23 исследуемых городов, лидируют по динамике спроса Тольятти (за год спрос повысился на 58,4%), Ульяновск (плюс 55,6%), Ижевск (плюс 43,2%), Самара (плюс 36,8%) и Волгоград (плюс 32,4%).
При этом россиянки в нескольких городах интерес к платьям снизили, отрицательная динамика спроса наблюдалась в Краснодаре (минус 24,7%), Нижнем Новгороде (минус 8,9%), Саратове (минус 8%), Перми (минус 6,8%), Челябинске (минус 4,5%), Казани (минус 3,8%), Екатеринбурге (минус 2,3%) и Тюмени (минус 1,6%). В "Авито" также сравнили цены на платья: в среднем по стране они за год подорожали на 6,4% - до 9,6 тысячи рублей.
"Несмотря на самое значительное снижение цены (минус 24% за год), средняя стоимость свадебного платья в Иркутске остается самой высокой - 13,5 тысячи рублей. Аналогичная цена зафиксирована только в Москве, где наоборот эта праздничная одежда подорожала на 10,2%. Дешевле всего пойти под венец в Барнауле - платье обойдется в среднем в 7,2 тысячи рублей", - отметили в сервисе.
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