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РИА Новости

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3

03:09
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ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, где уже пострадали 122 человека.
По данным китайского сейсмологического центра, подземные точки были зафиксированы в 07.34 по местному времени (02.34 мск) также в уезде Чаннин городского округа Ибинь.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 17 километров.
Около 23.00 (18.00 мск) 17 июня в китайской провинции было зафиксировано два землетрясения. Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск), через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе.
По последним данным, 11 человек погибли, еще 122 пострадали.
Провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, землетрясения здесь происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. Тогда погибли или пропали без вести 87 тысяч 150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).
Сейсмограф. Архивное фото
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Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
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