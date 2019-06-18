В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3

ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, где уже пострадали 122 человека.

По данным китайского сейсмологического центра, подземные точки были зафиксированы в 07.34 по местному времени (02.34 мск) также в уезде Чаннин городского округа Ибинь.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 17 километров.

Около 23.00 (18.00 мск) 17 июня в китайской провинции было зафиксировано два землетрясения. Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск), через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе.

По последним данным, 11 человек погибли, еще 122 пострадали.