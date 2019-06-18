В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек ("Единая Россия") разработал законопроект, приравнивающий наказание за домогательства к изнасилованию и предусматривающий наказание до шести лет лишения свободы.

"Я готовлю проект закона, который подразумевает уголовное наказание за настойчивое приставание к людям и домогательство сексуального характера. Особое внимание уделено проявлению харассмента в отношении несовершеннолетних... Я внесу предложения о приравнивании наказания за харассмент к наказанию за изнасилование", - сказал Бальбек РИА Новости.

Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.

"Сегодня у нас получается парадокс: если совершены действия насильственного сексуального характера - то это преступление, а если приставали на улице, грязно домогались - то, получается, преступления не было. А то, что жертве нанесена психологическая травма, - остается за скобками. Я уверен, что реальный уголовный срок за харассмент либо приведет в чувство граждан с пониженной социальной ответственностью, либо будет адекватным наказанием за содеянное", - считает автор законопроекта.

Он уточнил, что в данный момент ведет работу над законопроектом и в ближайшее время вынесет его на обсуждение экспертно-консультативного совета фракции ЕР.

"В первую очередь, я руководствуюсь тем, что люди должны чувствовать себя под защитой закона. Это улучшает и климат в обществе, и повышает доверие к власти", - полагает депутат.