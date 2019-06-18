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РИА Новости

В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"

03:02
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Косаток из "китовой тюрьмы" выпустят в естественную среду обитания в летне-осенний сезон в Охотское море, как и рекомендовали ученые, сообщило Минприроды РФ в ответ на запрос думского комитета по экологии и охране окружающей среды.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал РИА Новости, что направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо, в котором думский комитет попросит назвать конкретные сроки выпуска животных из "китовой тюрьмы" в естественную среду обитания и сделать это с учетом мнения ученых — в Охотском море, а также предусмотреть обеспечение GPS-трекерами подготовленных к выпуску морских млекопитающих для последующего отслеживания их передвижения.
"Рабочая группа по планам адаптации/реадаптации морских млекопитающих, созданная на базе ФГБНУ "ВНИРО" (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии), рекомендовала считать оптимальным местом выпуска морских млекопитающих Охотское море, период выпуска летне-осенний сезон", - говорится в ответе Минприроды. Текст ответа имеется в распоряжении РИА Новости.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
14 июня, 08:32
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