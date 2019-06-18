В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Косаток из "китовой тюрьмы" выпустят в естественную среду обитания в летне-осенний сезон в Охотское море, как и рекомендовали ученые, сообщило Минприроды РФ в ответ на запрос думского комитета по экологии и охране окружающей среды.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал РИА Новости, что направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо, в котором думский комитет попросит назвать конкретные сроки выпуска животных из "китовой тюрьмы" в естественную среду обитания и сделать это с учетом мнения ученых — в Охотском море, а также предусмотреть обеспечение GPS-трекерами подготовленных к выпуску морских млекопитающих для последующего отслеживания их передвижения.

"Рабочая группа по планам адаптации/реадаптации морских млекопитающих, созданная на базе ФГБНУ "ВНИРО" (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии), рекомендовала считать оптимальным местом выпуска морских млекопитающих Охотское море, период выпуска летне-осенний сезон", - говорится в ответе Минприроды. Текст ответа имеется в распоряжении РИА Новости.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.