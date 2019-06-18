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РИА Новости

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

02:51
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМагазин Xiaomi в Москве
Магазин Xiaomi в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Магазин Xiaomi в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировал старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones. Об этом сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке. Новинки от Xiaomi будут иметь диагональ 32 дюйма (Mi TV 4A), 43 дюйма (Mi TV 4S) и 55 дюймов (Mi TV 4S 55), в продажу они поступят 25 июня, начальная цена составит 11990 рублей.
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Смартфон Mi 9T, оснащенный 6,39-дюймовым дисплеем, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 28-пиксельной основной камерой, станет доступен для покупки с 28 июня, а цены на устройство будут начинаться с 25990 рублей.
При этом продажи обновленного фитнес-браслета Mi Smart Band 4 начнутся 9 июля, а беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones – 28 июня. Стоимость данных гаджетов не раскрывается.
Ранее бюджетный суббренд Xiaomi выпустил новый смартфон Redmi 7. Устройство оснащено двойной камерой 12+2 мегапикселя, экраном диагональю 6,26 дюйма с разрешением HD+ и стеклянным покрытием Gorilla Glass 5. В Китае продажи Redmi 7 начались 26 марта, его цена в различных конфигурациях составляет от 104 до 149 долларов.
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284995519
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Xiaomi IncКитайРоссияТехнологии
Популярные комментарии
Всю жизнь мечтал созерцать "Время покажет" по ящику от Xiaomi.
18 июня, 04:01
aadreyt68
19301208
да без гугла уже надо начинать жить
18 июня, 08:02
aa.p.ppp
1310106
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