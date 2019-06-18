Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировал старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones. Об этом сообщает " Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировал старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones. Об этом сообщает " Коммерсант ".

Отмечается, что ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке. Новинки от Xiaomi будут иметь диагональ 32 дюйма (Mi TV 4A), 43 дюйма (Mi TV 4S) и 55 дюймов (Mi TV 4S 55), в продажу они поступят 25 июня, начальная цена составит 11990 рублей.

Смартфон Mi 9T, оснащенный 6,39-дюймовым дисплеем, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 28-пиксельной основной камерой, станет доступен для покупки с 28 июня, а цены на устройство будут начинаться с 25990 рублей.

При этом продажи обновленного фитнес-браслета Mi Smart Band 4 начнутся 9 июля, а беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones – 28 июня. Стоимость данных гаджетов не раскрывается.