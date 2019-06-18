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РИА Новости

Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера

02:42
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пользователи WhatsApp в ряде стран мира сообщают о проблемах в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, больше всего жалоб поступило на проблемы с доставкой и получением сообщений (79%) и соединением (18%).
О проблемах с работой WhatsApp в частности сообщают жители Европы (Испании, Великобритании, Германии и Италии), а также Латинской Америки (Бразилия, Перу, Колумбия и Мексика).
Логотип мессенджера WhatsApp
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