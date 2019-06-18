Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре

БУЭНОС-АЙРЕС/КАРАКАС, 18 июн – РИА Новости. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо вовлечен в коррупционный сговор с целью кражи средств госкомпаний за рубежом, а также ресурсов, выделяемых в качестве гуманитарной помощи, сообщил министр коммуникации страны Хорхе Родригес.

"Каков образ действий под руководством господина Гуайдо? Украсть ресурсы любого венесуэльского органа или компании за границей, конечно, при содействии правительства Колумбии, правительства Соединенных Штатов, Аргентины", - заявил он.

Родригес отметил, что Гуаидо создал коррупционную сеть для того, чтобы запрашивать ресурсы как гуманитарную помощь, которые, предположительно, оказываются на личных счетах.

"Они создают неправительственные организации, чтобы покупать медикаменты, оперировать наших детей, чтобы делать трансплантации костного мозга… и переводят их на личные счета", - полагает венесуэльский министр.

В качестве доказательства Родригес привел снимки, сделанные с экрана мобильного телефона "правой руки" Гуаидо Роберто Маррено, на которых видно, как оппозиционеры обсуждают схему получения денег со счетов Венесуэлы.

Средства, получаемые оппозицией в результате коррупционных схем, могут направляться на совершение террористических действий, считает Родригес.