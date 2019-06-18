Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре

БУЭНОС-АЙРЕС/КАРАКАС, 18 июн – РИА Новости. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо вовлечен в коррупционный сговор с целью кражи средств госкомпаний за рубежом, а также ресурсов, выделяемых в качестве гуманитарной помощи, сообщил министр коммуникации страны Хорхе Родригес.
"Каков образ действий под руководством господина Гуайдо? Украсть ресурсы любого венесуэльского органа или компании за границей, конечно, при содействии правительства Колумбии, правительства Соединенных Штатов, Аргентины", - заявил он.
Родригес отметил, что Гуаидо создал коррупционную сеть для того, чтобы запрашивать ресурсы как гуманитарную помощь, которые, предположительно, оказываются на личных счетах.
"Они создают неправительственные организации, чтобы покупать медикаменты, оперировать наших детей, чтобы делать трансплантации костного мозга… и переводят их на личные счета", - полагает венесуэльский министр.
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В качестве доказательства Родригес привел снимки, сделанные с экрана мобильного телефона "правой руки" Гуаидо Роберто Маррено, на которых видно, как оппозиционеры обсуждают схему получения денег со счетов Венесуэлы.
Средства, получаемые оппозицией в результате коррупционных схем, могут направляться на совершение террористических действий, считает Родригес.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.