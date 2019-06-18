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РИА Новости

Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море

02:25
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© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark HayУчения кораблей НАТО в Балтийском море
Учения кораблей НАТО в Балтийском море
© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark Hay
Учения кораблей НАТО в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Десантный корабль ORP Gniezno ВМС Польши повредил днище во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море, сообщила радиостанция RMF FM.
Отмечается, что инцидент произошел у берегов Литвы 16 июня.
Во время высадки десанта корабль натолкнулся на препятствие и повредил обшивку в средней части корпуса. Из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода.
Кадры с кораблем опубликованы в YouTube.
Как рассказал RMF FM представитель 8-й флотилии береговой обороны Польши, ситуация на ORP Gniezno находится под контролем, корабль исправен и продолжает выполнять поставленные задачи.
В свою очередь, пресс-секретарь флотилии Гжегож Левандовски заявил, что конструкция судна приспособлена для таких ситуаций и может выдержать подобные повреждения.
Крупные учения НАТО Baltops (Baltic Operations) проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.
В них участвуют 18 стран — членов и партнеров альянса: около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов.
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Балтийское мореBaltopsНАТОПольшаВ мире
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16 июня. В ходе выполнения операции по высадке десанта ORP Gniezno натолкнулся на подводное препятствие, в результате чего корабль получил повреждение обшивки в средней части корпуса. Команда препятствия представлена к наградам
18 июня, 05:23
Сергей Рябенко
15240001
Поляком еще раньше дно пробило!!! 😃😃😃 Гораздо раньше!!!
18 июня, 06:10
Felix D
22110002
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