Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Десантный корабль ORP Gniezno ВМС Польши повредил днище во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море, сообщила радиостанция Десантный корабль ORP Gniezno ВМС Польши повредил днище во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море, сообщила радиостанция RMF FM

Отмечается, что инцидент произошел у берегов Литвы 16 июня.

Во время высадки десанта корабль натолкнулся на препятствие и повредил обшивку в средней части корпуса. Из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода.

Кадры с кораблем опубликованы в YouTube.

Как рассказал RMF FM представитель 8-й флотилии береговой обороны Польши, ситуация на ORP Gniezno находится под контролем, корабль исправен и продолжает выполнять поставленные задачи.

В свою очередь, пресс-секретарь флотилии Гжегож Левандовски заявил, что конструкция судна приспособлена для таких ситуаций и может выдержать подобные повреждения.

Крупные учения НАТО Baltops (Baltic Operations) проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.