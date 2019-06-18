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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле

02:20
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США предоставили Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более 213 миллионов долларов за время президентского срока Дональда Трампа, заявил вице-президент США Майк Пенс.
"При президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты выделили более 213 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от жестокой диктатуры венесуэльцам", - написал Пенс на своей странице в Twitter.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМайк ПенсДональд ТрампВенесуэлаСШАВ мире
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