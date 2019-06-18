Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек

ПЕКИН, 18 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 122 человек, 11 погибли, сообщает Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 122 человек, 11 погибли, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 75 пострадавших и шестерых погибших.

Около 23.00 (18.00 мск) 17 июня в китайской провинции было зафиксировано два землетрясения. Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск), через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе.

По данным местных властей, в уезде Чаннин восемь человек погибли и 48 получили ранения, в уезде Гун трое погибли и 71 пострадали, еще три человека пострадали в уезде Гао.