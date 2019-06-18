Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T01:51Z
https://ria.ru/20190618/1555650771.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151453/35/1514533582_0:142:3078:1873_1036x0_80_0_0_843a3848a9f619338e220c2f7cc414ea.jpg
РИА Новости

США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток

01:51
2396
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Военнослужащие армии США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.
При этом Шанахан отмечает, что эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.
"Недавние иранские атаки подтверждают ранее полученные нами данные, что иранские силы и их доверенные лица угрожают персоналу и интересам Соединенных Штатов по всему региону", - утверждает Шанахан.
Иранские и арабские СМИ ранее сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 21:18
США "не удивлены" заявлению Ирана о готовности нарастить производство урана
87311741
Обсудить 9
ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министерство финансов США в Вашингтоне
Россия снизила вложения в гособлигации США на 1,6 миллиарда долларов
РИА
Новости
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси во время оглашения приговора
СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
Учения кораблей НАТО в Балтийском море
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
Флаги Германии, России и ЕС
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в "предательстве"
Лента
новостей
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко: Украина может конкурировать с Россией в транспортировке газа
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
США обнародовали новые изображения, якобы связанные с ЧП в Оманском заливе
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
В Киеве припугнули Европу газовым кризисом
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Регистрация брака в ЗАГСе
Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
Вид на Москву
"Ответ последует": в России прокомментировали размещение сил НАТО в Польше
Хакерская атака
"Отключить Россию одним кликом": оружие США, о котором не знает Трамп
Тележка с продуктами в супермаркете
Ретейлеры будут передавать нереализованные продукты в социальные учреждения
Кадры перехвата истребителями Су-27 американских бомбардировщиков B-52
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что на Украине солдат убивает коррупция
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44В ДНР раскритиковали отказ Киева от диалога с Донбассом
11:44Экс-посол США на Украине Тейлор вернулся в Киев как временный поверенный
11:41В Иваново объяснили место региона в рейтинге благосостояния семей
11:40Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
11:38В Раде попросили созвать СНБО из-за продажи канала ZIK окружению Медведчука
11:34Китай надеется на сохранение стабильности в Египте после смерти Мурси
11:34ЕС может заморозить переговоры с Анкарой по соглашению о таможенном союзе
11:33Пушкина поприветствовала инициативу о наказании за домогательства
11:27Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным
11:27Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал
11:26Космический телескоп "Спектр-М" планируют запустить в начале 2030-х годов
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:20В Крыму пообещали до четверга решить проблему с остановкой газозаправок
11:18В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
11:18"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя
11:17МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
11:17В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
11:16Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
11:11Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
11:09В Калужской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
Лента новостейМолния