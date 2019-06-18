Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.

"Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь", - заявил украинский лидер во время пресс-конференции по итогам переговоров. Трансляцию вел канал " 112 Украина ".

Критика Зеленского в Раде

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что позиция президента Украины о неготовности Киева вести переговоры с Донбассом отдаляет страну от урегулирования конфликта.

"Когда Зеленский говорит "мы не ведем переговоры с сепаратистами", я задаю вопрос – а в Минске мы с кем ведем переговоры?... Мы с ними уже говорим почти пять лет, с сентября 2014 года... И мне искренне жаль, что официальный Киев боится этой риторики, этим он отдаляет мир и придется нам, "Оппозиционной платформе – За жизнь", по принципу "не знаете – научим, не хотите – придется заставлять", принуждать к миру уже эту новую власть", – заявил Шуфрич в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".

Условия Зеленского по возвращению к "нормандскому формату".

Кроме того, Зеленский в ходе пресс-конференции озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.

По его мнению, эти шаги заключаются в освобождении военнопленных, возвращении украинских моряков, арестованных за нарушение российской границы в ноябре прошлого года, прекращении огня в Донбассе и разведении войск на линии разграничения.

Вопрос антироссийских санкций

Также Зеленский заявил, что мир в Донбассе нельзя установить военным путем, попросив при этом сохранить санкции против России.

"Единственный ключ к миру — это дипломатическое и санкционное давление (на Россию - ред.), поэтому я прошу его сохранить. И я очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в G7 будет способствовать этому вопросу", - сказал президент.

Санкции Запада против России