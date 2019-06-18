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РИА Новости

США обнародовали новые изображения, якобы связанные с ЧП в Оманском заливе

01:10
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© REUTERS / NTB Scanpix / FrontlineТанкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
© REUTERS / NTB Scanpix / Frontline
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Пентагон обнародовал новые изображения, якобы связанные с инцидентом в Оманском заливе, где изображены последствия взрывов на танкере Kokuka Courageous, а также место крепления снятого неизвестными с борта, предположительно, не сработавшего взрывного устройства.
В частности, имеющийся в распоряжении РИА Новости документ содержит сделанные с борта вертолета цветные снимки, где, как утверждает американская сторона, изображено, как иранские военные снимают в борта танкера взрывное устройство.
На одном из снимков, сделанных после этого, изображен белый катер с пулеметной турелью без опознавательных знаков с более чем десятью людьми на борту. Все они – в темно-зеленой униформе, большая часть – в оранжевых спасательных жилетах. По утверждению Пентагона, это катер Корпуса стражей Исламской революции после удаления не взорвавшейся мины с борта корабля.
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
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Ирану невыгодна атака на танкеры в Оманском заливе, считает эксперт
Крупно снято место крепления этого предмета, видны круглые следы. Одно из предположительных креплений "из алюминия и композитного материала" осталось на обшивке. Два небольших отверстия, расположенных диаметрально, по мнению американских военных, представляют собой следы от шурупов, которыми мина была зафиксирована.
Иранские и арабские СМИ ранее сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Ранее США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что нагнетание обстановки после инцидента в Оманском заливе мешает расследованию.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
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Небензя осудил нагнетание обстановки после инцидента в Оманском заливе
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеМинистерство обороны СШАИранСШАВ мире
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