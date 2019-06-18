США обнародовали новые изображения, якобы связанные с ЧП в Оманском заливе

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Пентагон обнародовал новые изображения, якобы связанные с инцидентом в Оманском заливе, где изображены последствия взрывов на танкере Kokuka Courageous, а также место крепления снятого неизвестными с борта, предположительно, не сработавшего взрывного устройства.

В частности, имеющийся в распоряжении РИА Новости документ содержит сделанные с борта вертолета цветные снимки, где, как утверждает американская сторона, изображено, как иранские военные снимают в борта танкера взрывное устройство.

На одном из снимков, сделанных после этого, изображен белый катер с пулеметной турелью без опознавательных знаков с более чем десятью людьми на борту. Все они – в темно-зеленой униформе, большая часть – в оранжевых спасательных жилетах. По утверждению Пентагона, это катер Корпуса стражей Исламской революции после удаления не взорвавшейся мины с борта корабля.

Крупно снято место крепления этого предмета, видны круглые следы. Одно из предположительных креплений "из алюминия и композитного материала" осталось на обшивке. Два небольших отверстия, расположенных диаметрально, по мнению американских военных, представляют собой следы от шурупов, которыми мина была зафиксирована.

Иранские и арабские СМИ ранее сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Ранее США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.