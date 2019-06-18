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РИА Новости

Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов

01:07
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Туристов, желающих полететь в космос на космическом корабле Starliner от Boeing, пока нет, а стоимость такого полета будет не меньше, чем цена билета на российском "Союзе", поэтому России не стоит опасаться конкуренции, сообщил РИА Новости глава российского представительства единственного на сегодняшний день туроператора, занимающегося полётами в космос, компании Space Adventures Сергей Костенко.
Ранее сообщалось, что Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing. До этого туроператор отправлял желающих в космос только на российских кораблях "Союз".
"Пока заявок (на полет на корабле от Boeing - ред.) нет, еще пока и сам американский корабль не готов. Думаю, стоимость будет сопоставима, а может быть, и подороже. Дешевле чем на "Союзе" она точно не будет", - сказал Костенко.
Международная космическая станция
8 июня, 00:15
Месяц на МКС обойдется космическому туристу в $59 миллионов
Он отметил, что России не стоит переживать из-за появления конкуренции на рынке космического туризма, поскольку российские "Союзы" используются для полетов туристов с 2001 года, в то время как американские компании только начинают работу на этом рынке.
До настоящего времени туристы могли попасть на МКС только на российских кораблях "Союз". В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. За 10-суточный полет на "Союзе" на МКС с туристов в разные годы просили от 25 до 50 миллионов долларов.
В начале июня НАСА сообщило, что, начиная с 2020 года, космические туристы смогут дважды в год совершать полеты на МКС длительностью до 30 дней. Они будут доставляться на станцию на американских пилотируемых кораблях. Полет и месячное пребывание на МКС частного туриста обойдется более чем в 59 миллионов долларов, отмечал финансовый директор НАСА Джефф Девит.
В США создаются сразу несколько пилотируемых космических кораблей: Starliner - компанией Boeing, Crew Dragon - компанией SpaceX. Оба еще ни разу не летали в космос с людьми на борту. В марте корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В августе намечается первый испытательный беспилотный полет корабля Starliner на МКС. До конца 2019 года планируются первые полеты Starliner и Crew Dragon с экипажем на борту.
Выход в открытый космос
7 июня, 18:01
НАСА запускает программу частных пилотируемых полетов на МКС
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