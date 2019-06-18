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РИА Новости

В СПЧ считают нужным наблюдать за другими регионами с цыганскими общинами

01:01
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАлександр Брод
Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Александр Брод. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил о необходимости наблюдать за ситуацией в других регионах, где есть цыганские общины, после ситуации в селе Чемодановка близ Пензы, когда в массовой драке погиб один человек и несколько пострадали.
Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку. Пострадали пять человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 28 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Иван Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку. По словам пресс-секретаря губернатора области Дины Черемушкиной, после конфликта все цыгане добровольно покинули Чемодановку и Лопатки, где оставили порядка 40 и около 90 домов соответственно.
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"Нужно наблюдать за ситуацией в других регионах, где компактно проживают представители цыганской национальности. Возможно, стоит провести специальное обсуждение этого вопроса на базе федерального агентства по делам национальностей, посмотреть, где, возможно, горячие точки и как предотвратить конфликты", - сообщил РИА Новости Брод.
Как считает член СПЧ, представителям совета стоит выехать в Пензенскую область, посмотреть на то, как реализуется стратегия национальной государственной политики, разобраться в этом конфликте, побеседовать с местными жителями и сделать все возможное, чтобы подобные конфликты больше не повторялись на территории региона, а также выработать рекомендации для других регионов, где проживают представители цыганской национальности.
"В данном случае, я считаю, что муниципальные и областные власти не смогли обеспечить безопасность и нормальное цивилизованное существование для цыганской общины. Каждый народ России должен под собой чувствовать страну, должен чувствовать заботу властей, то, что права будут защищены, то, что будет обеспечена безопасность… И нельзя региональным властям действовать по циничному принципу: нет человека, нет проблемы", - рассказал он.
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По его словам, люди не должны покидать свои "насиженные" места: они забрали свое имущество, забрали детей, поехали в другой регион, при этом неизвестно, как примут их в другом регионе, смогут ли они там адаптироваться, не будет ли проблем с местным населением, удастся ли избежать новых конфликтов. "Есть разноречивая информация об отъезде цыган, нужно проверять: все ли уехали или частично", - добавил Брод.
"Это еще раз повод обратиться к социализации, адаптации цыганского населения на территории Российской Федерации. Нужно посмотреть, как работают федеральные региональные программы по трудоустройству граждан цыганской национальности, обучение детей, приобщение к российской культуре, языку. В данном случае нужно разбираться, что всё-таки послужило поводом для массового отъезда цыган", - сказал член СПЧ.
Как добавил Брод, в этом случае либо было давление местных властей, либо продолжались поджоги домов, либо местные власти не сделали все возможное для того, чтобы примирить местных жителей и цыган.
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В селе Лопатки, которое находится рядом с Чемодановкой, вечером в субботу сгорел дом площадью 150 квадратных метров и деревянные надворные постройки площадью 50 квадратных метров, никто не пострадал. Для выяснения причин пожара проводилась пожаротехническая экспертиза.
В Чемодановке вечером 14 июня прошел сход, на котором губернатор Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину доложили о ситуации в Чемодановке, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов.
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Массовая драка в Пензенской областиАлександр БродПензенская областьРоссияОбщество
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