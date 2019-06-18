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РИА Новости

Кудрин не исключил "социального взрыва" в России

00:59
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© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
© РИА Новости / Илья Питалев
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост. Так он ответил на вопрос Владимира Познера, который взял у политика интервью в программе "Познер" на Первом канале.
По его словам, в настоящее время в стране за чертой бедности находится 12,5 миллиона человек.
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Также Кудрин рассказал, что подготовлены предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30-40%.
"Часть этих предложений взята сейчас, ну, например, есть материнский капитал, из него можно взять каждый месяц на свою текущую жизнь, если ты бедный. И для первого ребенка тоже введено пособие, если семья находится в зоне бедности, но это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то это мера должна быть распространена на всех", - отметил глава Счетной Палаты.
Он добавил, что сумма, которая пойдет на выплаты, посильна для бюджета России.

Снижение числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
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Как отметила Голикова, снижение бедности в два раза - национальная цель номер один. Решение вопроса бедности, по ее мнению, лежит, с одной стороны, в плоскости увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны — в экономическом росте.
По ее словам, более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности. "Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%", – сказала она на круглом столе на тему "Дополнительные меры по повышению доходов московских семей".
Как уточнили в пресс-службе вице-премьера, за чертой бедности находится 51% многодетных семей.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
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Позиция Кремля

Кремль трезво оценивает экономическое положение россиян, борьба с бедностью является одной из приоритетных целей работы руководства страны, которое четко знает, что нужно сделать, чтобы добиться позитивных результатов, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
"Сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность", — сказал он.
Песков подчеркнул, что в стране реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации.
В мае 2018 года Владимир Путин поручил правительству снизить в два раза уровень бедности в стране до 2024 года. Об этом говорится в тексте указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации", более известным как "майские указы".
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Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
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Обсудить 272
Алексей КудринРоссияОбщество
Популярные комментарии
А что такое материнский капитал, выданный раз и на всю жизнь. Но при этом зарплата многих депутатов равна материнскому капиталу , при этом каждый месяц!!! Какая то несправедливость!!!
18 июня, 01:24
Aleksey Il'Yn
35211728
Сейчас у Правителей очень модно забирать деньги у бедных и раздавать нищим
18 июня, 01:20
cchile72
334718216
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