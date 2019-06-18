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РИА Новости

СМИ: США отправят дополнительные войска на Ближний Восток

00:57
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США
© Sputnik / Денис Асланов
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Военнослужащие армии США. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США готовятся отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
При этом агентство отмечает, что источники не сообщили, сколько войск будет развернуто, а также не уточнили сроки развертывания.
В ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать данную информацию официальный представитель Пентагона заявил, что они "не могут ничего предоставить на данный момент".
Иранские и арабские СМИ ранее сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.
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