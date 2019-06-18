Родственники Фриды Кало опровергли существование аудиозаписи ее голоса

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн – РИА Новости. Родственники знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало опровергли существование аудиозаписи ее голоса, сообщает издание Родственники знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало опровергли существование аудиозаписи ее голоса, сообщает издание Milenio

Ранее Национальная фототека латиноамериканской страны сообщила, что голос художницы, возможно, впервые обнаружен на одной из аудиозаписей в Мексике.

На записи женщина, читающая текст рассказа "Портрет Диего", называет Диего Риверу (мужа Кало) "большим ребенком" и "лягушонком". Сам рассказ был написан Фридой Кало в 1949 году, а запись, предположительно, сделана в 1954 году, незадолго до смерти художницы. Ривера скончался в 1957 году.

"Насколько известно семье Кало, не существует записей голоса Фриды Кало", - приводит СМИ слова внучатой племянницы художницы Мары Ромеро Кало.