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РИА Новости
Культура

Родственники Фриды Кало опровергли существование аудиозаписи ее голоса

00:46
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© Фото : Public domainМексиканская художница Фрида Кало
Мексиканская художница Фрида Кало
© Фото : Public domain
Мексиканская художница Фрида Кало. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн – РИА Новости. Родственники знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало опровергли существование аудиозаписи ее голоса, сообщает издание Milenio.
Ранее Национальная фототека латиноамериканской страны сообщила, что голос художницы, возможно, впервые обнаружен на одной из аудиозаписей в Мексике.
На записи женщина, читающая текст рассказа "Портрет Диего", называет Диего Риверу (мужа Кало) "большим ребенком" и "лягушонком". Сам рассказ был написан Фридой Кало в 1949 году, а запись, предположительно, сделана в 1954 году, незадолго до смерти художницы. Ривера скончался в 1957 году.
"Насколько известно семье Кало, не существует записей голоса Фриды Кало", - приводит СМИ слова внучатой племянницы художницы Мары Ромеро Кало.
Фрида Кало (1907-1954) за свои 47 лет написала немногим более 100 картин, которые кто-то относит к жанру наивного искусства, кто-то - к фолк-арту, а кто-то считает сюрреализмом чистой воды. Картины Фриды разбросаны по всему миру: они хранятся в музеях и частных коллекциях. Выставки проводятся крайне редко и каждый раз вызывают ажиотаж.
Слева - Фрида Кало. Автопортрет с обезьянкой. 1945. Музей Долрес Ольмедо. Справа - Диего Ривера. Автопортрет в шляпе. 1907. Музей Долрес Ольмедо
21 декабря 2018, 08:00
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КультураФрида КалоМексика
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