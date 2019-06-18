Базирующаяся в США НПО призвала Зеленского добиться освобождения Вышинского

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Неправительственный Комитет защиты журналистов направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит его добиваться освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также задержанного в ДНР блогера Станислава Асеева и задержанного в России Романа Сущенко.

"Мы призываем вас сделать приоритетом и продвигать свободу прессы", - говорится в письме на имя Зеленского, которое подписал руководитель комитета Джоэл Саймон.

Он напомнил Зеленскому, что журналисту Кириллу Вышинскому грозит длительный срок по обвинениям в госизмене. "Мы призываем ваше правительство выполнить свои международные обязательства по поддержке свободы прессы и защитить права всех журналистов, вне зависимости от их политической принадлежности и редакционной позиции, немедленно и без условий освободив Вышинского", - говорится в обращении.

Также Зеленского призвали способствовать освобождению задержанного в ДНР блогера Станислава Асеева и задержанного в России Романа Сущенко. Кроме того, комитет призывает полностью расследовать убийство журналиста Павла Шеремета.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.