Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T00:39Z
https://ria.ru/20190618/1555650090.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155545/59/1555455940_0:0:2932:1649_1036x0_80_0_0_861d791350ecbd630aeeb550a512cb0a.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Базирующаяся в США НПО призвала Зеленского добиться освобождения Вышинского

00:39
414
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Неправительственный Комитет защиты журналистов направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит его добиваться освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также задержанного в ДНР блогера Станислава Асеева и задержанного в России Романа Сущенко.
"Мы призываем вас сделать приоритетом и продвигать свободу прессы", - говорится в письме на имя Зеленского, которое подписал руководитель комитета Джоэл Саймон.
Он напомнил Зеленскому, что журналисту Кириллу Вышинскому грозит длительный срок по обвинениям в госизмене. "Мы призываем ваше правительство выполнить свои международные обязательства по поддержке свободы прессы и защитить права всех журналистов, вне зависимости от их политической принадлежности и редакционной позиции, немедленно и без условий освободив Вышинского", - говорится в обращении.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Вчера, 20:31
Представитель ОБСЕ по СМИ считает дело Вышинского одним из приоритетов
Также Зеленского призвали способствовать освобождению задержанного в ДНР блогера Станислава Асеева и задержанного в России Романа Сущенко. Кроме того, комитет призывает полностью расследовать убийство журналиста Павла Шеремета.
Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Вчера, 17:03
В ЛНР на открытии памятника журналистам призвали не забывать о Вышинском
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске. В июне 2018 года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал.
020001
Обсудить 0
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко: Украина может конкурировать с Россией в транспортировке газа
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде раскритиковали позицию Зеленского по Донбассу
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко обвинила премьера и главу "Нафтогаза" в "банкротстве" ГТС Украины
Военнослужащие армии США
СМИ: США отправят дополнительные войска на Ближний Восток
Лента
новостей
Мексиканская художница Фрида Кало
Родственники Фриды Кало опровергли существование аудиозаписи ее голоса
Флаги Германии, России и ЕС
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в "предательстве"
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
США обнародовали новые изображения, якобы связанные с ЧП в Оманском заливе
Министерство финансов США в Вашингтоне
Россия снизила вложения в гособлигации США на 1,6 миллиарда долларов
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Ситуация в Саудовской Аравии
Йеменские хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Вид на Москву
"Ответ последует": в России прокомментировали размещение сил НАТО в Польше
Вскрытие показало, что найденную мертвой в Испании девочку из России убили
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что на Украине солдат убивает коррупция
Флаги стран-участников БРИКС
Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44В ДНР раскритиковали отказ Киева от диалога с Донбассом
11:44Экс-посол США на Украине Тейлор вернулся в Киев как временный поверенный
11:41В Иваново объяснили место региона в рейтинге благосостояния семей
11:40Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
11:38В Раде попросили созвать СНБО из-за продажи канала ZIK окружению Медведчука
11:34Китай надеется на сохранение стабильности в Египте после смерти Мурси
11:34ЕС может заморозить переговоры с Анкарой по соглашению о таможенном союзе
11:33Пушкина поприветствовала инициативу о наказании за домогательства
11:27Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным
11:27Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал
11:26Космический телескоп "Спектр-М" планируют запустить в начале 2030-х годов
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:20В Крыму пообещали до четверга решить проблему с остановкой газозаправок
11:18В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
11:18"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя
11:17МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
11:17В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
11:16Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
11:11Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
11:09В Калужской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
Лента новостейМолния