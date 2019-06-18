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РИА Новости

В ВГТРК отметили важность открытия монумента погибшим в Донбассе репортерам

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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОткрытие памятника погибшим российским журналистам в Луганске
Открытие памятника погибшим российским журналистам в Луганске
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил важность открытия в Луганске монумента погибшим в Донбассе журналистам.
Он подчеркнул, что это память всем, кто погиб за правду на войне.

"Это памятник не только нашим коллегам, журналистам ВГТРК Антону Волошину и Игорю Корнелюку, которые погибли трагически ровно пять лет назад. <...> Это памятник Анатолию Кляну, блестящему оператору "Первого канала" и моему старому товарищу. Это памятник Андрею Стенину, одному из лучших фотокорреспондентов России, фотокорреспонденту РИА Новостей", — сказал он.

Накануне в Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам. Событие приурочили к пятой годовщину гибели Корнелюка и Волошина.
Инициаторами открытия памятного знака выступила ВГТРК при поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника.
Знак символизирует "вечную память о жертвах украинской агрессии и борьбу за правду и справедливость".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятная табличка на памятнике погибшим российским журналистам в Луганске. 17 июня 2019
Памятная табличка на памятнике погибшим российским журналистам в Луганске. 17 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Памятная табличка на памятнике погибшим российским журналистам в Луганске. 17 июня 2019
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассОлег ДобродеевЛуганскРоссияВ мире
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