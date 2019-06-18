В ВГТРК отметили важность открытия монумента погибшим в Донбассе репортерам

"Это памятник не только нашим коллегам, журналистам ВГТРК Антону Волошину и Игорю Корнелюку, которые погибли трагически ровно пять лет назад. <...> Это памятник Анатолию Кляну, блестящему оператору "Первого канала" и моему старому товарищу. Это памятник Андрею Стенину, одному из лучших фотокорреспондентов России, фотокорреспонденту РИА Новостей", — сказал он.